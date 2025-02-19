"Если Валерию Георгиевичу поступит такое предложение, то "Динамо" — точно не тот клуб, который согласится на совмещение. Интересно было бы услышать, что Карпин думает по поводу сборной. Я считаю, что Карпин сильнее Лички", - приводит слова Кузьмичева "РБ Спорт".
Ранее несколько Telegram-каналов сообщили о том, что главный тренер сборной России по футболу и футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин является кандидатом для назначения на аналогичный пост в московском "Динамо". С лета 2023 года и по сей день наставником бело-голубых является чешский специалист Марцел Личка, под руководством которого столичный клуб в сезоне-2023/24 завоевал бронзовые медали чемпионата России.
Кузьмичев: Карпин сильнее Лички, но "Динамо" не согласится на совмещение
Футбольный функционер Владимир Кузьмичев поделился своим мнением о возможном назначении Валерия Карпина главным тренером московского "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"