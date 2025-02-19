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"Чемпионат": Глебов прошёл медосмотр, подписание контракта с "Динамо" будет 20 февраля

По информации СМИ, опорный полузащитник "Ростова" Данил Глебов прошёл медосмотр перед переходом в московское "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"
Сообщается, что подписание контракта игрока со столичным клубом запланировано на первую половину четверга, 20 февраля. Сумма компенсации за переход полузащитника из "Ростова" в "Динамо" составит 7+1 млн евро, из которых 5 млн евро москвичи переведут сразу, 2 млн евро будут выплачены в рассрочку, а еще 1 млн евро заложен в бонусы.

В сезоне-2024/25 25-летний футболист, чья рыночная стоимость, по оценке интернет-портала Transfermarkt, составляет 8 млн евро, принял участие в 23 матчах, забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу, получил 4 жёлтые карточки.

Источник: "Чемпионат"

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