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"Рубин" может арендовать защитника "Зенита" Родригао

Родригао может продолжить карьеоу в Казани.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, центральный защитник "Зенита" Родригао может перебраться в "Рубин" на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Родригао защищает сине-бело-голубые цвета с лета 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом из Санкт-Петербурга истекает 30 июня. В текущем сезоне бразилец принял участие в 7 матчах за "Зенит", которых записал на свой счет один забитый мяч. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Родригао в 3,5 миллиона евро.

Источник: Legalbet

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