По информации источника, центральный защитник "Зенита" Родригао может перебраться в "Рубин" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Родригао защищает сине-бело-голубые цвета с лета 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом из Санкт-Петербурга истекает 30 июня. В текущем сезоне бразилец принял участие в 7 матчах за "Зенит", которых записал на свой счет один забитый мяч. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Родригао в 3,5 миллиона евро.
Источник: Legalbet
"Рубин" может арендовать защитника "Зенита" Родригао
Родригао может продолжить карьеоу в Казани.
Фото: ФК "Зенит"