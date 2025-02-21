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Ленини: у нас нет трансферов? "Краснодару" хватает состава для борьбы за высокие места

Полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини высказался об отсутствии усиления в команде в период зимнего трансферного окна.
Фото: ФК "Краснодар" ВКонтакте
"У нас нет трансферов, скорее всего, потому что нынешнего состава хватает для борьбы за высокие места - мы это показали в первой части сезона. Я верю, что мы можем стать чемпионами. Сфокусирован только на нашей команде, подводить итоги будем в конце сезона", - цитирует Ленини "РБ Спорт".

"Краснодар" завершил первую часть сезона на вершине турнирной таблицы чемпионата России. В активе "горожан" 39 набранных очков в 18 матчах. Столько же - у "Зенита", который уступает "Краснодару" по дополнительным показателям. 37 очков набрал "Спартак", который отстает от лидеров на два очка и располагается на третьей строчке.

В зимнее трансферное окно "Краснодар" покинули форвард Александр Кокшаров и защитник Георгий Арутюнян. Нападающий отправился на правах аренды в "Пари НН", а защитник перешел в "Академию Пушкаша" за 1 миллион евро. Трансферов на вход "Краснодар" не осуществлял.

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