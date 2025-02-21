"Не очень приятно, что "Спартак" отдаёт своих воспитанников. Конечно, хотелось бы, чтобы воспитанники играли за клуб. Но Мелёшин и Зорин должны расти как футболисты, поэтому должны играть. Если мало игрового времени, то надо уходить. Сейчас всё решает Станкович, ему надо создать хорошую команду, чтобы и молодые росли. Но для него сейчас самое основное — это выиграть чемпионат России. И он близок к этому. Думаю, Станкович выиграет РПЛ", - приводит слова Морозова Legalbet.
20 февраля, в последний день трансферного окна стало известно, что выступающий в текущем сезоне в Первой лиге футбольный клуб "Сочи" после полугода аренды выкупил у московского "Спартака" права на нападающего Павла Мелешина (по информации СМИ, за 270 тысяч евро) и подписал с ним контракт до 2028 года.
Кроме того, красно-белые, продлив контракт до 2028 года, до конца сезона-2024/25 отдали в аренду грозненскому "Ахмату" атакующего полузащитника Даниила Зорина.
Морозов - об уходе Зорина и Мелёшина: не очень приятно, что "Спартак" отдаёт своих воспитанников
Бывший тренер московского "Спартака" Геннадий Морозов прокомментировал переходы нападающего Павла Мелёшина в "Сочи" и полузащитника Даниила Зорина в "Ахмат"
Фото: ФК "Спартак"