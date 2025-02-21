Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
3 - 2 3 2
УралЗавершен
Факел
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Динамо
1 - 2 1 2
КраснодарЗавершен
Ростов
3 - 1 3 1
Динамо СамаркандЗавершен

Морозов - об уходе Зорина и Мелёшина: не очень приятно, что "Спартак" отдаёт своих воспитанников

Бывший тренер московского "Спартака" Геннадий Морозов прокомментировал переходы нападающего Павла Мелёшина в "Сочи" и полузащитника Даниила Зорина в "Ахмат"
Фото: ФК "Спартак"
"Не очень приятно, что "Спартак" отдаёт своих воспитанников. Конечно, хотелось бы, чтобы воспитанники играли за клуб. Но Мелёшин и Зорин должны расти как футболисты, поэтому должны играть. Если мало игрового времени, то надо уходить. Сейчас всё решает Станкович, ему надо создать хорошую команду, чтобы и молодые росли. Но для него сейчас самое основное — это выиграть чемпионат России. И он близок к этому. Думаю, Станкович выиграет РПЛ", - приводит слова Морозова Legalbet.

20 февраля, в последний день трансферного окна стало известно, что выступающий в текущем сезоне в Первой лиге футбольный клуб "Сочи" после полугода аренды выкупил у московского "Спартака" права на нападающего Павла Мелешина (по информации СМИ, за 270 тысяч евро) и подписал с ним контракт до 2028 года.

Кроме того, красно-белые, продлив контракт до 2028 года, до конца сезона-2024/25 отдали в аренду грозненскому "Ахмату" атакующего полузащитника Даниила Зорина.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится