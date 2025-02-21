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Тренер "Краснодара" Мусаев рассказал о травме защитника Тормены

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о состоянии здоровья защитника Витора Тормены.
Фото: ФК "Краснодар"
— Что с Торменой?
— Травма задней поверхности [бедра]. Непонятно, какая тяжесть повреждения. [В ночь на субботу] он поедет на МРТ.

20 февраля состоялся товарищеский матч между "Краснодаром" и московским "Динамо". Бразильский защитник "быков" вышел в стартовом составе, но не смог завершить встречу и был заменен на 29-й минуте. Игра завершилась победой чёрно-зеленых со счётом 2:1.

Источник: "Матч ТВ"

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