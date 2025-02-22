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Полузащитник "Спартака" Зобнин: у меня с контрактом все хорошо. Он до 2026 года

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин высказался о своем будущем.
Фото: ФК "Спартак"
"У меня с контрактом все хорошо. Он до 2026 года, еще полтора года. Я футболист, выполняю условия контракта, все остальные вопросы не ко мне. Надо спрашивать у наших руководителей", - цитирует Зобнина "Матч ТВ".

Роман Зобнин выступает за московский "Спартак" с лета 2016 года, в текущем сезоне полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 10 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 3,5 миллионов евро.

Ранее Зобнин выступал за московское "Динамо". На счету полузащитника 41 матч в составе национальной команды России. После 18-ти сыгранных туров красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками.

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