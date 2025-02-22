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Лепехин - о Зделаре: лучше бы "Зенит" доверился своей молодёжи, чем посредственному легионеру

Бывший российский футболист Константин Лепехин высказался о переходе Саши Зделара в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Не знаю, зачем "Зенит" подписал Зделара, ведь в опорной зоне хватает футболистов, и даже есть свои воспитанники. Возможно, в сербском футболисте что-то видят, ведь "Зенит" не покупает просто так — на него рассчитывают и видят перспективу. Однако лучше бы команда доверилась своей молодёжи, чем посредственному легионеру", - цитирует Лепехина "Чемпионат".

Саша Зделар перешел в петербургский "Зенит" из московского ЦСКА в зимнее трансферное окно за 1,3 миллионов евро и заключил контракт до лета 2026 года. В текущем сезоне полузащитник провел за "армейцев" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 4 миллиона евро.

После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает 2-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. Московский ЦСКА располагается на 6-й строчке с 31-м очком в своем активе. Петербуржцы являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.

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