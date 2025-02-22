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Антон Бобёр оценил трансферы Гагнидзе и Зиньковского в "Крылья Советов"

Бывший футболист "Крыльев Советов" Антон Бобёр высказался о последних трансферах самарского клуба.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Трансферы Гагнидзе и Зиньковского — это хорошее усиление для "Крыльев", которое поможет команде во второй половине сезона. Только выходит, что у клуба достаточно много арендованных игроков. Зиньковский — это стопроцентное усиление, потому что он уже играл в Самаре. Никакого процесса адаптации ему не понадобится. Тем более клуб покинул Гарре. Думаю, что Зиньковский станет ему равносильной заменой", — приводит слова Бобёра Legalbet.

На этой неделе самарские "Крылья Советов" объявили об аренде до конца текущего сезона 28-летнего полузащитника московского "Спартака" Антона Зиньковского и 21-летнего грузинского полузащитника московского "Динамо" Луки Гагнидзе. В то же время волжане продали бразильскому клубу "Васко да Гама" 24-летнего аргентинского вингера Бенхамина Гарре.

После 18-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги "Крылья Советов", набрав 18 очков, располагаются на десятом месте в турнирной таблице.

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