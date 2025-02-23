"Трансферы "Зенита" в последнее время очень удивляют. Покупки совершенно необоснованные. У них денег до черта, и они могут позволить себе длинную лавку. Но для чего это? Сергею (Семаку) с ними же сложнее, непонятно, кого ставить, кто выстрелит. А так было бы человек пять-шесть на лавке и ситуация заиграла бы по-другому", - приводит слова Пономарева "РИА Новости".
Во время зимнего трансферного окна 2025 года петербургский "Зенит" приобрёл у бразильского "Ботафого" вингера Луиса Энрике (по данным интернет-портала Transfermarkt, за 33 млн евро), у московского ЦСКА - сербского опорного полузащитника Сашу Зделара (за 1,3 млн евро), а также арендовал у турецкого "Фенербахче" сербского защитника Огнена Мимовича.
При этом сине-бело-голубые продали катарскому клубу "Аль-Садд" бразильского полузащитника Клаудиньо (за 20 млн евро), бразильскому "Ботафого" вингера Артура (за 10 млн евро) и английскому "Сандерленду" французского нападающего Вильсона Изидора (за 6 млн евро).
Пономарев: у "Зенита" денег до черта, его покупки совершенно необоснованные
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев высказался о работе петербургского "Зенита" на трансферном рынке.
Фото: ФК "Зенит"