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Дюков не станет переизбираться в исполком УЕФА

Глава РФС Александр Дюков не планирует участвовать в выборах в исполнительный комитет УЕФА.
Фото: РФС
Глава Российского футбольного союза Александр Дюков не будет участвовать в выборах в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от УЕФА.

Дюков был избран в исполком УЕФА в апреле 2021 года, срок его полномочий истекает в этом году.

Заседание конгресса УЕФА состоится 3 апреля в Белграде, Сербия.

Напомним, Дюков был переизбран на должность президента РФС, которую он занимает с февраля 2019 года.

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