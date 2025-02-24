Глава Российского футбольного союза Александр Дюков не будет участвовать в выборах в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от УЕФА.
Дюков был избран в исполком УЕФА в апреле 2021 года, срок его полномочий истекает в этом году.
Заседание конгресса УЕФА состоится 3 апреля в Белграде, Сербия.
Напомним, Дюков был переизбран на должность президента РФС, которую он занимает с февраля 2019 года.
Дюков не станет переизбираться в исполком УЕФА
Глава РФС Александр Дюков не планирует участвовать в выборах в исполнительный комитет УЕФА.
Фото: РФС