"Кто лучший игрок в истории футбола? Месси. Он добился фантастических результатов. Вижу, как играет Месси, и поэтому считаю его лучшим в истории. Назвал своего пса Месси? Да, это правда. Я назвал его Месси, потому что он тоже светлый и этим в хорошем смысле напоминает мне его", - приводит слова Энрике "СЭ".
24-летний бразильский вингер Луис Энрике пополнил состав петербургского "Зенита" в январе 2025 года, уйдя из бразильского "Ботафого". В составе сине-бело-голубых, с которыми был подписан контракт на срок до конца 2028 года, игрок будет выступать под 11-м игровым номером.
Лионель Месси - это аргентинский нападающий, который является чемпионом мира, олимпийским чемпионом, а также 8-кратным обладателем "Золотого мяча".
Вингер "Зенита" Луис Энрике объяснил, почему назвал своего пса Месси
Вингер петербургского "Зенита" Луис Энрике поделился своим мнением, кто является лучшим игроком в истории футбола.
Фото: ФК "Зенит"