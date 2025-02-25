"Странное решение. Но дело в том, что мы не знаем всей ситуации внутри "Ростова". Но я не думаю, что это спонтанное решение. Может, даже повлиял трансфер Глебова в "Динамо". Однако у команды достаточно очков. Даже с Карпиным они бы выше шестого месте не поднялись. "Ростов" — средняя команда. С их подбором игроков они не вылетят, но и не поднимутся выше шестого места при любом тренере", - цитирует Кобелева "Чемпионат".
Сегодня, 25-го февраля, пресс-служба "Ростова" объявила об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. Напомним, что Карпин также является главным тренером национальной команды России. Сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года, в марте подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с Замбией, а в июне примут на своем поле Нигерию и сыграют на выезде с Белоруссией.
После 18-ти сыгранных туров "Ростов" располагается на 7-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 26-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России южане сыграют на своем поле с московским "Динамо". Южане проведут два матча с петербургским "Зенитом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Кобелев: "Ростов" не вылетит, но и не поднимется выше шестого места при любом тренере
Российский тренер Андрей Кобелев прокомментировал уход Валерия Карпина из "Ростова".
Фото: РФС