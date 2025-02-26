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Панченко поделился мнением об уходе Дениса Глушакова, карьере Георгия Джикии и форварде Антоне Заболотном

Бывший нападающий «Химок» Кирилл Панченко прокомментировал ряд важных событий, касающихся игроков, с которыми он был связан.
Фото: ФК "Химки"
«Удивился ли я, что после начала сезона из команды убрали Глушакова. Да, все-таки посреди сезона его убрали. Но это было решение руководства.

Топовый ли нападающий Заболотный? Я Антона хорошо знаю. Это замечательный футболист, очень трудоспособный. Что важно, у него прекрасные человеческие качества.

Согласен ли я с тем, что Джикия еще заслуживает играть в топ-клубе РПЛ. Конечно, он заслуживает играть в топ-клубах, он там и играл. Сейчас он в «Химках», уверен он принесет пользу команде», — отметил Панченко «РБ Спорт».

Напомним, что Кирилл Панченко завершил свою карьеру профессионального футболиста зимой этого года. Его последним клубом были подмосковные «Химки», где он играл вместе с Глушаковым, Джикией и Заболотным.

Глушаков также покинул «Химки» и теперь ищет новый клуб для продолжения своей карьеры. В то же время Джикия и Заболотный продолжают играть за подмосковную команду.

После 18 туров в Российской Премьер-Лиге «Химки» занимают 13-е место, набрав 16 очков.

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