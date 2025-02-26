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Агент Угальде рассказал, на чем сосредоточен его клиент

Агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде Курт Морсинк сообщил, что футболист полностью сосредоточен на борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
«Сейчас Манфред очень хочет бороться за чемпионство со «Спартаком» и сосредоточен только на этом», — заявил агент «СЭ».

Ранее агент футболиста сообщал, что в его услугах заинтересованы два итальянских клуба.

В текущем сезоне Манфред Угальде провёл 22 матча, в которых забил 16 голов и сделал 3 результативные передачи. Он является лучшим бомбардиром чемпионата на данный момент. Согласно оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость форварда составляет 15 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года.

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