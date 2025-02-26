«Сейчас Манфред очень хочет бороться за чемпионство со «Спартаком» и сосредоточен только на этом», — заявил агент «СЭ».
Ранее агент футболиста сообщал, что в его услугах заинтересованы два итальянских клуба.
В текущем сезоне Манфред Угальде провёл 22 матча, в которых забил 16 голов и сделал 3 результативные передачи. Он является лучшим бомбардиром чемпионата на данный момент. Согласно оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость форварда составляет 15 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года.
Агент Угальде рассказал, на чем сосредоточен его клиент
Агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде Курт Морсинк сообщил, что футболист полностью сосредоточен на борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"