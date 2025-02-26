— Приход Зделара поможет немного разгрузить Барриоса?
— Надеемся. У нас нет игрока, который по своим качествам мог бы заменить Барриоса на его позиции. Пробуем различные сочетания, но в этом отношении ещё одна опция имеет для нас большое значение, - цитирует Семака "Матч ТВ".
Полузащитник Саша Зделар перешел в петербургский "Зенит" из московского ЦСКА в зимнее трансферное окно за 1,3 миллионов евро и заключил контракт до лета 2026 года.
На счету Вильмара Барриоса в текущем сезоне 23 матча за петербуржцев во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего колумбийца в 10 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом действует до конца сезона-2026/2027.
После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России петербуржцы сыграют на своем поле с московским ЦСКА.
Семак: у нас нет игрока, который по своим качествам мог бы заменить Барриоса
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высоко оценил игровые качества Вильмара Барриоса.
Фото: ФК "Зенит"