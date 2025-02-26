Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
22:30
ЭвертонНе начат
Ноттингем Форест
22:30
АрсеналНе начат
Манчестер Юнайтед
22:30
ИпсвичНе начат
Тоттенхэм
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ливерпуль
23:15
НьюкаслНе начат

Кубок Испании

Новости
Реал Сосьедад
23:30
Реал МадридНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
ЭмполиНе начат

Кубок Германии

Новости
РБ Лейпциг
22:45
ВольфсбургНе начат

Семак: у нас нет игрока, который по своим качествам мог бы заменить Барриоса

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высоко оценил игровые качества Вильмара Барриоса.
Фото: ФК "Зенит"
— Приход Зделара поможет немного разгрузить Барриоса?

— Надеемся. У нас нет игрока, который по своим качествам мог бы заменить Барриоса на его позиции. Пробуем различные сочетания, но в этом отношении ещё одна опция имеет для нас большое значение, - цитирует Семака "Матч ТВ".

Полузащитник Саша Зделар перешел в петербургский "Зенит" из московского ЦСКА в зимнее трансферное окно за 1,3 миллионов евро и заключил контракт до лета 2026 года.

На счету Вильмара Барриоса в текущем сезоне 23 матча за петербуржцев во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего колумбийца в 10 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом действует до конца сезона-2026/2027.

После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России петербуржцы сыграют на своем поле с московским ЦСКА.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится