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Metaratings: "Спартак" зимой не получал предложений по Угальде

По информации СМИ, московский "Спартак" в зимнее трансферное окно 2025 года не получал предложений по возможному переходу коста-риканского нападающего Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что сам форвард не разговаривал об этом с руководством красно-белых. Футболист сосредоточен на подготовке к возобновлению после зимней паузы сезона в Российской Премьер-Лиге.

Манфред Угальде в текущем сезоне принял участие в 22 матчах, в которых забил 16 голов, отдал 3 голевые передачи, получил 2 желтые карточки. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

Источник: Metaratings

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