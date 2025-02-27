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Агент Сафонов: в ближайшее время Зделар в "Зените" получит российский паспорт

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился своим мнением, зачем петербургский "Зенит" подписал опорного полузащитника Сашу Зделара.
Фото: ФК "Зенит"
"Думаю, в ближайшее время он получит российский паспорт. Серб — футболист неплохого уровня. Николич на него не рассчитывал, ЦСКА не хотел продлевать контракт, который кончался летом, а тут деньги заработали", - приводит слова Сафонова Metaratings.

20 февраля петербургский "Зенит" выкупил у московского ЦСКА опорного полузащитника сборной Сербии Сашу Зделара. Согласно данным, опубликованным в СМИ, сумма трансфера без учёта бонусных выплат составила 1,3 миллион евро. Контракт, который 29-летний футболист подписал с сине-бело-голубыми, рассчитан на срок до конца сезона-2025/26.

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