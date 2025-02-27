«Алан доволен, ему очень нравится то, чем он занимается, все супер. Недавно вернулся из командировки. У них с Александром Рязанцевым был трип на месяц по Бразилии, Венесуэле и Аргентине. Были найдены хорошие игроки — дальше все зависело от переговорного процесса и бюджета клуба. На трансфер Алеррандро он тоже со своей стороны давал добро.
Алан рассказывал, что в прошлом году зачехлил двух потенциальных новичков в центр поля, на которых уже был выделен бюджет. Он досконально изучил этих футболистов, просмотрел игры и в итоге выступил против. Его позиция: лучше никого не брать, чем купить среднего игрока за большие деньги. Думаю, с учетом трансферной политики ЦСКА это важно», — цитирует Арсланову «РБ Спорт».
Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. За это время он провёл 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. Завершил карьеру в возрасте 32 лет, его последним клубом была греческая «Ламия».
В марте 2024 года ЦСКА объявил о возвращении Дзагоева в клуб в качестве селекционера. В обязанности Алана будут входить скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов, просмотр игроков по всей вертикали Академии, включая юношеские и молодежные команды, а также координационная работа.
PR-менеджер Дзагоева: Алан в прошлом году зачехлил двух потенциальных новичков ЦСКА, на которых уже был выделен бюджет
PR-менеджер бывшего игрока ЦСКА Алана Дзагоева Дарья Арсланова рассказала о новой роли своего клиента в клубе. Сейчас Дзагоев работает в клубе в качестве селекционера.
Фото: ФК ЦСКА