"Начнем с того, что я уже здесь был и многих ребят знаю – это было одной из главных причин перехода. Второе – это интерес со стороны руководства и главного тренера. Мне нужна был игровая практика, поэтому "Пари НН" стал идеальным вариантом для меня", - цитирует Агапова "Матч ТВ".
Илья Агапов перешел в "Пари НН" из московского ЦСКА в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца этого сезона. Ранее защитник уже выступал за нижегородский клуб, также Агапов был игроком московского "Спартака-2", "Нефтехимика" и казанского "Рубина". На счету защитника 31 матч в РПЛ, 1 забитый мяч и 2 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 1 миллион евро.
После 18-ти сыгранных туров нижегородцы располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 16-ю набранными очками.
Агапов: я уже был в "Пари НН" и многих ребят знаю, переход в нижегородский клуб стал идеальным вариантом для меня
Защитник Илья Агапов высказался о переходе из ЦСКА в "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"