"Конечно, у "Локомотива" высокие шансы, но Махачкала не та команда, которую можно спокойно обыграть. Тем более это очень дисциплинированная, хорошо обороняющаяся команда. "Динамо" способно навязать бой "Локомотиву" и "железнодорожникам" будет очень и очень не просто", - приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.
Махачкалинское "Динамо" и московский "Локомотив" сыграют друг с другом 28 февраля в рамках 19-го тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Матч состоится в Каспийске на стадионе "Анжи-Арена". Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Игру обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Сухим. В первом круге (10 августа 2024 г. в рамках 4-го тура РПЛ) победу со счётом 2:0 одержали "железнодорожники".
Балахнин предрек для "Локомотива" сложную игру против махачкалинского "Динамо"
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ между махачкалинским "Динамо" и московским "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"