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Личка: Глебов и Касерес привнесут в игру дух хард-рока или хеви-метала

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о зимних трансферах команды — Даниле Глебове и Хуане Касересе.
Фото: ФК "Динамо"
«В первую очередь эти два футболиста дадут нам больше агрессии на поле. Пока «Динамо» — хорошая команда джентльменов. Которой иногда не хватает чуть-чуть жесткой музыки. Что-то в духе хард-рока или хеви-метала. Талантливые игроки, здорово работающие с мячом, это здорово, но, например, против «Факела» или «Ахмата» ты должен показать характер. Иначе они тебя через отношение к игре, агрессию, физические данные могут «убить». Всегда жесткая работа побьет талант. Скажем, против Бразилии, где часто действовал против Винисиуса, Касерес провел хороший матч», — цитирует Личку «СЭ».

Данил Глебов перешел из «Ростова» в «Динамо» за 8 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2030 года. В текущем сезоне 25-летний полузащитник сыграл 23 матча во всех турнирах за «Ростов», забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Хуан Касерес, перешедший из аргентинского клуба «Ланус» за 3,4 миллиона евро, будет выступать за «Динамо» до конца 2029 года. В текущем сезоне он уже успел провести три матча за «Ланус» и сделал одну результативную передачу.

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