"У меня на базе в Ростове лежали клубные постеры разных лет. И мы с ребятами - Даней Глебовым, Колей Комличенко - сравнивали: из состава 2021 года в 2023-м осталось три человека. А как может амбициозный тренер бороться если не за медали, то хотя бы за пятёрку, если у него каждые два сезона новая команда? Вот от этого он точно заколебался. Карпин и нам много раз говорил — надеюсь, он меня простит, это вроде ни для кого не секрет, - что он хотел бы двигаться вперёд", - поделился Песьяков.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин покинул аналогичный пост в "Ростове". В качестве причин ухода специалиста посреди сезона назывались усталость и желание сосредоточиться на работе в национальной команде. "Ростов" после ухода Карпина возглавил испанский специалист Джонатан Альба, который ранее работал в клубе в качестве главного аналитика.
Сергей Песьяков покинул "Ростов" перед стартом текущего сезона. Российский голкипер присоединился к самарским "Крыльям Советов" в качестве свободного агента. Всего на его счету восемь матчей за "Крылья" в РПЛ и Кубке России.
Источник: "Чемпионат"
Песьяков: в "Ростове" каждые два сезона новая команда. Вот от этого Карпин точно заколебался
Экс-голкипер "Ростова" Сергей Песьяков предположил, что может быть истинной причиной ухода из клуба главного тренера Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов" ВКонтакте