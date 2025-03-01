Николич: дерби без вопросов. В конце, надо быть реалистами, заработали очко

- Дерби без вопросов. Прекрасные условия для футбола: я говорю о судействе и стадионе. Недоволен результатом. Мы самая молодая команда чемпионата на данный момент — этим гордимся. Почти все время, кроме самого начала, у нас был контроль. Не хватило момента, чтобы забить. Недоволен заменами. Не сработали так, как было нужно. В конце, надо быть реалистами, заработали очко.
Московский ЦСКА встречался в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги с "Зенитом" сегодня, 1 марта. Матч проходил в Санкт-Петербурге и завершился безголевой ничьей.
Таким образом команда Марко Николича набрала 32 очка и располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре "армейцы" примут на своем поле подмосковные "Химки". Игра на "ВЭБ Арене" состоится через неделю, 8 марта, и начнется в 17:00 по столичному времени.
Источник: "Матч ТВ"