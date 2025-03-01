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Николич: дерби без вопросов. В конце, надо быть реалистами, заработали очко

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги матча 19-го тура РПЛ против "Зенита" (0:0).
Фото: ПФК ЦСКА
- Дерби без вопросов. Прекрасные условия для футбола: я говорю о судействе и стадионе. Недоволен результатом. Мы самая молодая команда чемпионата на данный момент — этим гордимся. Почти все время, кроме самого начала, у нас был контроль. Не хватило момента, чтобы забить. Недоволен заменами. Не сработали так, как было нужно. В конце, надо быть реалистами, заработали очко.

Московский ЦСКА встречался в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги с "Зенитом" сегодня, 1 марта. Матч проходил в Санкт-Петербурге и завершился безголевой ничьей.

Таким образом команда Марко Николича набрала 32 очка и располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре "армейцы" примут на своем поле подмосковные "Химки". Игра на "ВЭБ Арене" состоится через неделю, 8 марта, и начнется в 17:00 по столичному времени.

Источник: "Матч ТВ"

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