"С моей точки зрения, идеальный тренер "Спартака" — Романцев. Никого нельзя сравнить с ним. Даже после чемпионства с Каррерой, как их можно сравнить? Это бессмысленно. Это несопоставимые величины", — приводит слова Филимонова Legalbet.
Олег Романцев занимал должность главного тренера московского "Спартака" с 1 января 1989 г. по 31 декабря 1995 г., а также с 1 января 1997 г. по 19 июня 2003 г. За это время красно-белые под руководством специалиста 1 раз выиграли чемпионат СССР, 8 раз - чемпионат России, 1 раз - стали обладателями Кубка СССР и 3 раза - Кубка России, а в еврокубках удалось дойти до полуфинальных стадий Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.
"Как с ним можно сравнить Карреру?" Филимонов назвал идеального тренера "Спартака"
Бывший вратарь "Спартака" и сборной России Александр Филимонов поделился своим мнением о том, кто является идеальным тренером московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"