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Скопинцев: только обыватели мыслят, что футболисты в РПЛ получают незаслуженно много

Защитник московского "Динамо" Дмитрий Скопинцев рассказал, как относится к мнению, что "паспортисты" в Российской Премьер-Лиге получают незаслуженно много.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Кто на что учился. Только обыватели мыслят, что мы незаслуженно много получаем — они не проходили наш путь и близко не понимают, насколько это тяжело.

Что касается сравнений с зарплатами в других профессиях: я считаю, что врачи и учителя незаслуженно обделены. Все-таки они ответственны за судьбы людей, они должны больше получать. Хочется, чтобы государство с этим разобралось", - приводит слова Скопинцева "РБ Спорт".

Левый защитник Дмитрий Скопинцев с января 2020 года выступает за московское "Динамо". В текущем сезоне игрок в общей сложности принял участие в 20 официальных матчах, в которых отметился 1 результативной передачей и получил 1 предупреждение.

Действующий соглашение 28-летнего футболиста со столичным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2028/29. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Скопинцева в 3 миллиона евро.

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