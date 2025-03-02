"Кто на что учился. Только обыватели мыслят, что мы незаслуженно много получаем — они не проходили наш путь и близко не понимают, насколько это тяжело.
Что касается сравнений с зарплатами в других профессиях: я считаю, что врачи и учителя незаслуженно обделены. Все-таки они ответственны за судьбы людей, они должны больше получать. Хочется, чтобы государство с этим разобралось", - приводит слова Скопинцева "РБ Спорт".
Левый защитник Дмитрий Скопинцев с января 2020 года выступает за московское "Динамо". В текущем сезоне игрок в общей сложности принял участие в 20 официальных матчах, в которых отметился 1 результативной передачей и получил 1 предупреждение.
Действующий соглашение 28-летнего футболиста со столичным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2028/29. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Скопинцева в 3 миллиона евро.
Скопинцев: только обыватели мыслят, что футболисты в РПЛ получают незаслуженно много
Защитник московского "Динамо" Дмитрий Скопинцев рассказал, как относится к мнению, что "паспортисты" в Российской Премьер-Лиге получают незаслуженно много.
Фото: ФК "Динамо" Москва