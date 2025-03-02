"Травма Сперцяна – это огромная потеря для "Краснодара" и сборной Армении. Но давайте не будем торопиться с диагнозом. В Краснодаре сейчас холодно и при морозе особенно больнее любые повреждение ощущаются. Но мне просто непонятно, как судья, находясь в пяти метрах от эпизода и глядя это явно нарушение правил, даже не назначил штрафной", - приводит слова Березовского "РБ Спорт".
1 марта на 66-й минуте матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезон-2024/25 с самарскими "Крыльями Советов" армянский полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян получил травму - повреждение икроножной мышцы - и не мог продолжить игру.
В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 26 официальных матчах, в которых забил 6 голов, отдал 3 голевые передачи, получил 2 желтые карточки. Кроме того, Сперцян осенью 2024 года за сборную Армении сыграл в 5 матчах, в которых забил 2 гола.
В сборной Армении оценили последствия травмы капитана "Краснодара" Сперцяна
Тренер вратарей сборной Армении по футболу Роман Березовский оценил последствия травмы армянского полузащитника и капитана "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"