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Червиченко: было бы странно, если бы "Спартак" не обыграл команду, идущую на последнем месте

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал Rusfootball.info победу над "Оренбургом" в 19 туре РПЛ (2:0).
Фото: ФК "Спартак"
— Гол Солари в дебюте за "Спартак"? Сколько он ног зацепил? Семь или восемь? Сложно там было в ворота не попасть. Было бы странно, если бы "Спартак" не обыграл команду, идущую на последнем месте. При этом вдесятером "Оренбург" имел три хороших момента, но понятно, что качество игроков довольно среднее. Поэтому не смогли использовать моменты. В отличие от них "Спартак" использовал все, что можно было и нельзя.

Но у "Спартака" впереди сложный календарь - там и будет понятно, насколько он силён. Играть надо будет с теми, с кем сравнялись по очкам.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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