Первый матч без Карпина - старый добрый «Ростов»

Другой интересный сюжет – Данил Глебов только перебрался из «Ростова» в «Динамо», и сразу же встреча с бывшей командой. Свой дебют Глебов если не провалил, то как минимум выглядел невзрачно – был малоактивен, совершил меньше всех касаний мяча (37) из игроков отыгравших матч полностью.
Доминирующий «Ростов», контратакующее «Динамо»
Без Глебова полузащита «Ростова» состояла из тройки Щетинин-Комаров-Шанталий. Средний возраст этой полузащиты составляет 21 год. На фоне потери лидера и смены тренера «Ростов» удивил.
С первых минут матча команда показывала стремление контролировать игру. Хозяева активно прессинговали, стремясь навязать свою игру, тогда как «Динамо» делало ставку на быстрые контратаки. «Ростов» играл как команда Карпина, причем хороших времен – очень смело, с постоянным давлением на владеющего мячом игрока, с высокой линией обороны.
«Ростов» доминировал по всем показателям, особенно в первые 30 минут матча. Был и отмененный из-за оффсайда гол. Рисунок игры сохранялся весь матч. «Ростов» доминировал территориально, а Динамовцы отвечали быстрыми атаками на пространстве. Во втором тайме в одой из таких атак именинник Даниил Фомин открыл счет. Но уже через две минуты «Ростов» заслуженно сравнял после стандарта – Мохаммад Мохеби добил в пустые ворота.
В «Динамо» могут быть довольны ничьей
«Динамо» вели в счете несколько минут, но вряд ли в клубе воспримут эту ничью как упущенную победу. По итогу матча «Ростов» нанес 18 ударов по воротам, москвичи лишь 8. Более того, была перекладина после удара Осипенко на последних минутах. Низкое качество поля повлияло на зрелищность матча, и скорее больше помешало «Ростову», так как они старались играть в более сложный, комбинационный футбол.
На пресс-конференции после матча Альбу спросили, общался ли тот с Карпиным накануне:
«Звонил ли я Карпину перед этим матчем? Нет, в последнее время мы с ним не разговаривали», — передает слова Альбы корреспондент «РБ Спорт».
Качество игры в дебютном матче нового тренера впечатлило. Интересно, будет ли «Ростов» удивлять и дальше в оставшейся части чемпионата.
Фото: ФК «Ростов»