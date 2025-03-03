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Тюкавин порвал крестообразную связку колена

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прошел МРТ, которое показало субтотальный разрыв передней крестообразной связки правого колена.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника футболист нуждается в операции, после которой восстановление займет около шести месяцев.

Тюкавин получил травму в первом тайме матча против «Ростова» (1:1) в 19-м туре РПЛ в борьбе с защитником противоположной команды.

В этом сезоне 22-летний форвард провел 22 матча во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 3 результативные передачи. Текущая рыночная стоимость нападающего составляет 16 миллионов евро по версии Transfermarkt. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Источник: «СЭ»

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