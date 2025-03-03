Андреев: по раскладам подбор исполнителей у "Зенита" чуть посильнее чем у "Спартака"

«Кто, на мой взгляд, фаворит в гонке за золотом? Отдам небольшое предпочтение «Зениту». Все-таки команда шесть лет подряд выигрывала золото. При всех равных составляющих решающим фактором может стать именно чемпионский опыт. Даже в прошлом сезоне, когда не все складывалось в пользу Питера, в самой концовке сине-бело-голубые взяли титул. Как ни крути, такой опыт не купишь, его можно только заработать.
Считаю ли я , что нынешний «Спартак» по составу сопоставим с «Зенитом»? По раскладам подбор исполнителей у «Зенита» чуть посильнее. Но многое зависит и от глубины состава, и от фактора травм», — заявил Андреев «СЭ».
В первом круге Российской Премьер-Лиги матч между этими командами завершился со счётом 0:0. В зимнюю паузу они вновь встретились в финале Зимнего Кубка РПЛ, и победу одержала команда из Санкт-Петербурга, забив три безответных мяча.
Уже 16 марта состоится второй очный матч между этими командами в рамках РПЛ. На домашнем стадионе будут играть москвичи. В настоящее время команды занимают первое и второе место в турнирной таблице, имея в активе по 40 очков.