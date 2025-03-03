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Андреев: по раскладам подбор исполнителей у "Зенита" чуть посильнее чем у "Спартака"

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился своим мнением о составах «Зенита» и «Спартака».
Фото: ФК "Спартак"
«Кто, на мой взгляд, фаворит в гонке за золотом? Отдам небольшое предпочтение «Зениту». Все-таки команда шесть лет подряд выигрывала золото. При всех равных составляющих решающим фактором может стать именно чемпионский опыт. Даже в прошлом сезоне, когда не все складывалось в пользу Питера, в самой концовке сине-бело-голубые взяли титул. Как ни крути, такой опыт не купишь, его можно только заработать.

Считаю ли я , что нынешний «Спартак» по составу сопоставим с «Зенитом»? По раскладам подбор исполнителей у «Зенита» чуть посильнее. Но многое зависит и от глубины состава, и от фактора травм», — заявил Андреев «СЭ».

В первом круге Российской Премьер-Лиги матч между этими командами завершился со счётом 0:0. В зимнюю паузу они вновь встретились в финале Зимнего Кубка РПЛ, и победу одержала команда из Санкт-Петербурга, забив три безответных мяча.

Уже 16 марта состоится второй очный матч между этими командами в рамках РПЛ. На домашнем стадионе будут играть москвичи. В настоящее время команды занимают первое и второе место в турнирной таблице, имея в активе по 40 очков.

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