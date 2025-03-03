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Рианчо: Соболев умеет красиво падать, но он не симулянт

Экс-тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо высказался о нападающем петербургского "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
"Соболев — не симулянт. Не готов охарактеризовать его подобным образом. Александр умеет вести мужскую борьбу корпус в корпус. Но также он умеет красиво падать. Но это не значит, что футболиста можно называть подобным образом", - приводит слова Рианчо "РБ Спорт".

Форвард Александр Соболев является игроком петербургского "Зенита" с августа 2024 года. За этот период времени 27-летний нападающий в составе сине-бело-голубых в общей сложности 17 раз выходил на поле в официальных матчах, забил 2 гола в ворота соперников, отдал 1 голевую передачу на партнера по команде и получил 3 жёлтые карточки.

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