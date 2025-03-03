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Ловчев: через 5-6 матчей "Спартак" выйдет на свой реальный уровень. Пока же надо вырывать зубами очки

Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев поделился мыслями, когда команда выйдет на свой реальный уровень.
Фото: ФК "Спартак"
"В первых играх после паузы не будет решать то, как ты играл в прошлом году. Только через пять-шесть матчей после сборов "Спартак" выйдет на свой реальный уровень. Пока же надо вырывать зубами очки", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".

Вчера, 2 марта, московский "Спартак" переиграл на своем поле "Оренбург" в рамках 19-го тура РПЛ. Матч проходил в Москве и завершился со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились нападающий Манфред Угальде и вингер Пабло Солари.

Эта победа позволила красно-белым набрать 40 очков и сравняться в турнирной таблице с "Зенитом" и "Краснодаром". Подопечные Деяна Станковича занимают второе место, уступая действующим чемпионам лишь по дополнительным показателям.

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