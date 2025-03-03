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Ибишев — о вызове в сборную России: сначала не поверил, а потом появились мурашки

Защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев поделился эмоциями после попадания в расширенный состав сборной России на мартовский тренировочный сбор.
Фото: ФК "Ахмат"
«Я узнал о попадании в расширенный список сборной от своего друга Андемира Гогозукова, когда ехал на базу клуба. Первые эмоции были смешные — я не поверил в это. Но, когда увидел, что меня начали поздравлять другие люди, появились мурашки!

Каждый спортсмен стремится попасть в национальную команду, для меня это тоже было большой мечтой. Это очень большой шаг в моей карьере. Надеюсь попасть в окончательный список и оправдать доверие тренерского штаба сборной России», — заявил Ибишев Sport24.

В текущем сезоне Ибишев принял участие в 6 матчах Российской Премьер-лиги и 6 матчах Кубка России, выступая за «Ахмат». Его контракт с клубом действует до конца сезона. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего защитника составляет 250 тысяч евро.

Сбор сборной России пройдет в период с 17 по 25 марта. 25-го числа национальная команда встретится с Замбией на домашнем стадионе «Динамо».

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