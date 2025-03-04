«Симпатии «Спартаку». Не чужая для меня команда. Неплохо играет. «Спартак», «Краснодар», «Зенит» в гонке, но я скажу, что и ЦСКА выглядел в первом матче хорошо. Тройка будет выглядеть следующим образом: «Спартак», «Зенит», «Краснодар», — заявил Мирзов «РБ Спорт».
Резиуан Мирзов выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. За это время он сыграл 33 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Сейчас «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 19 туров, набрав 40 очков. У лидирующего «Зенита» также 40 очков, но он опережает красно-белых по дополнительным показателям. «Краснодар», имея 40 очков, занимает третье место, так как у него меньше побед.
Мирзов: в борьбе за золото РПЛ мои симпатии на стороне "Спартака"
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов поделился своим мнением о чемпионской гонке в РПЛ и сказал, какой команде он отдает предпочтение.
Фото: ФК "Спартак"