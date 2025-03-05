- Для меня не "Спартак" народная команда, а "Торпедо". Не могу понять, кто сказал о том, что "Спартак" - народная команда. У каждого своё мнение. Для меня такая команда одна - "Торпедо", - передаёт слова Канчельскиса "Советский спорт".
Московский "Спартак" после 19 туров Российской премьер-лиги занимает вторую строчку турнирной таблицы, набрав в 19 матчах 40 очков - столько же, сколько петербургский "Зенит" и "Краснодар". Московское "Торпедо" в сезоне-2024/2025 выступает в Первой лиге и также находится на втором месте - в зоне прямого выхода в РПЛ. В активе "автозаводцев" 43 очка в 22 матчах, лидирующая в розыгрыше "Балтика" опережает чёрно-белых на 3 очка.
Канчельскис: не могу понять, кто сказал, что "Спартак" - народная команда. Для меня такая команда одна - "Торпедо"
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис рассказал, какую российскую команду считает народной.
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