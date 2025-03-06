- Понятно, что многое зависит от соперника. В любом случае тренер просит прессинговать, а не садиться в "автобус". Стараться играть в футбол, с позиции силы. Психологический момент тут тоже важен, чтобы мы не боялись ни с кем играть и не считали себя заведомо слабее соперника.
Виктор Гончаренко занял пост главного тренера "Пари Нижний Новгород" 9 октября 2024 года. Команда начинала текущий сезон под руководством Саши Илича.
При Гончаренко нижегородцы провели 10 матчей, в который одержали четыре победы, дважды сыграли вничью и четыре раза проиграли. По итогам 19 туров "Пари НН" набрал 19 очков и находится на 11-й позиции в турнирной таблице РПЛ. От зоны стыковых матчей подопечных Гончаренко отделяет один балл.
Источник: "Чемпионат"
Грулев: Гончаренко просит прессинговать, а не садиться в "автобус"
Форвард "Пари НН" Вячеслав Грулев рассказал, чего требует от команды главный тренер Виктора Гончаренко.
Фото: ФК "Пари НН"