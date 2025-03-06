«68 футболистов, если брать последнюю версию. Он меняется, варьируется и составлен из футболистов, за которыми мы следим. Получаем по ним разнообразные данные. Кого-то добавляем, убираем. По возрасту, к примеру.
Хороший пример обновления списка – защитник Ибишев. Никифоров побывал на сборах в Турции, парень ему приглянулся. Ташуев дал хорошую характеристику. Юрий Валерьевич предоставил исчерпывающую информацию, мы его посмотрели. После чего Ибишев был включён в список», — заявил Карпин Metaratings.
В расширенном составе появилось много новых имён, а именно: защитник «Зенита» Дуглас Сантос, вратарь «Рубина» Евгений Ставер, полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, полузащитник «Ростова» Иван Комаров, полузащитник «Спартака» Наиль Умяров, нападающий «Пари НН» Александр Кокшаров, защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев.
Стоит отметить, что в этом списке есть только два игрока, выступающих в иностранных чемпионатах: Антон и Алексей Миранчуки. Антон играет за швейцарский «Сьон», а Алексей — на другом конце света, в американской «Атланте».
Карпин: в последнем внутреннем списке сборной России было 68 футболистов
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о количестве игроков, за которыми следит тренерский штаб национальной команды.
Фото: РФС