"Наверное, матч в Махачкале — это самые жёсткие условия когда я играл в футбол в этом году. Очень холодно было. Вы сами знаете: когда в южных городах у нас холодно, то очень сильный ветер. Было прямо очень холодно", - цитирует Ненахова "Чемпионат".
В 19-м туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" сыграл вничью на выезде с махачкалинским "Динамо" (1:1), забитыми мячами отметились: Касинтура и Воробьев.
После 19-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 36-ю набранными очками. В 20-м туре чемпионата России "железнодорожники" сыграют на своем поле с грозненским "Ахматом". В четвертьфинале Пути регионов Кубка России "Локомотиву" предстоит вновь сыграть на выезде с махачкалинским "Динамо".
Защитник "Локомотива" Ненахов: матч в Махачкале — это самые жёсткие условия когда я играл в футбол
Защитник "Локомотива" Максим Ненахов высказался о погодных условиях в матче 19-го тура РПЛ с махачкалинским "Динамо" (1:1).
Фото: ФК "Локомотив"