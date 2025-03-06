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"Факел" оштрафован за скандирование болельщиками "судья — позор российского футбола" на матче с "Химками"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях, наложенных на воронежский "Факел" по итогам матча 19-го тура РПЛ с "Химками".
Фото: ФК "Факел"
"Болельщики "Факела" скандировали "судья — позор российского футбола" и еще одно выражение по поводу нетрадиционной ориентации арбитра. Штраф — 30 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "РИА Новости Спорт".

Воронежский "Факел" на выезде уступил подмосковным "Химкам" со счетом 0:1 в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. В 20-м туре чемпионата России воронежцы сыграют на своем поле с петербургским "Зенитом", который занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ.

После 19-ти сыгранных туров воронежцы располагаются на предпоследней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 14-ю набранными очками. Воронежцы вылетели из розыгрыша Кубка России, заняв последнее место на групповом этапе.

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