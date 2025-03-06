- Из трех команд вверху турнирной таблицы у "Спартака" самая поставленная игра. У "Зенита" есть индивидуально сильные футболисты, которые решают в эпизодах. Матч с ЦСКА это продемонстрировал — командная игра не выстроена, это уже на протяжении большого количества времени.
В турнирной таблице чемпионата России лидирует "Зенит" из Санкт-Петербурга. На второй строчке расположился "Спартак" из Москвы, а на третьей - "Краснодар". Все три команды набрали по 40 очков, однако сине-бело-голубые опережают своих конкурентов по дополнительным показателям.
Напомним, в 19-м туре петербуржцы не сумели переиграть на своем поле столичный ЦСКА (0:0), "Краснодар" сыграл вничью с "Крыльями Советов" (1:1), а красно-белые выиграли дома у "Оренбурга" со счетом 2:0.
Источник: "Чемпионат"
Шаронов: командная игра у "Зенита" не выстроена уже на протяжении большого количества времени
Российский тренер Роман Шаронов заявил, что у "Зенита" нет выстроенной игры.
Фото: ФК "Зенит"