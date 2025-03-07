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Рианчо: Соболев — талантливый футболист, уверен, у него может все получиться в "Зените"

Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо поздравил нападающего "Зенита" Александра Соболева с днем рождения.
Фото: ФК "Зенит"
"Соболев — талантливый футболист, уверен, у него может все получиться в "Зените". Хочу поздравить Александра с днем рождения и пожелать ему спортивной удачи, чтобы он раскрыл свой реальный потенциал и начал забивать как можно больше", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".

Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и заключил контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне нападающий провел за петербуржцев во всех турнирах 18 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей.

После 18-ти сыгранных туров сине-бело-голубые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками. Московский "Спартак" занимает второе место с таким же количеством очков в своем активе.

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