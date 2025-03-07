Сообщается, что государственная компания может взять на себя часть расходов клуба. Тем самым, "РЖД" преследуют цель развить и прокачать свой бренд среди молодёжи. Этим же обусловлена возможность назначения на пост главного тренера команды Сергея Гуренко, о чём ранее сообщили СМИ.
Кроме того, обсуждается возможность выступлений за "Тандем" легенды московского "Локомотива", владельцем которого являются "РЖД", бывшего вратаря сборной России Маринато Гильерме, который на днях завершил профессиональную карьеру и был назначен координатором по развитию и подготовке вратарей молодежного футбола "железнодорожников".
Источник: Legalbet
СМИ: "РЖД" планируют спонсировать клуб Медиалиги. В команду могут подписать Гильерме
По информации СМИ, ОАО "Российские железные дороги" имеет планы начать сотрудничество с медиафутбольным клубом "Тандем Медиа".
Фото: ФК "Локомотив"