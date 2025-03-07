— Если ли понимание, что с Дмитрием Бариновым. Насколько все серьезно? Вы не отбились руками?
— Кто не отбился?
— Вы с Димой.
— Он почувствовал боль в колене, будет проходить обследование. То, что кто?то не отбился, это глупости. Я не обращаю на это внимание.
В пятницу, 7 марта, московский "Локомотив" в домашнем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с грозненским "Ахматом" сыграл вничью со счётом 1:1. Опорный полузащитник и капитан "железнодорожников" Дмитрий Баринов попал в стартовый состав команды, но был заменен на 64?й минуте.
Источник: "Матч ТВ"
Капитану "Локомотива" Баринову предстоит обследование из-за боли в колене после матча с "Ахматом"
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал о состоянии капитана команды Дмитрия Баринова после матча 20-го тура РПЛ с грозненским "Ахматом".
Фото: ФК "Локомотив"