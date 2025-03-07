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Колосков: Романцев воспитывал футболистов, а Семаку покупают уже готовых игроков

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился своим мнением, можно ли сравнивать друг с другом Олега Романцева и Сергея Семака.
Фото: ФК "Спартак"
"Олег Иванович работал в совершенно других условиях, нежели Семак. Романцев работал со своими футболистами: советскими и российскими. Он их воспитывал. А Семаку покупают уже готовых игроков хорошего качества. В этом и есть колоссальная разница между ними. Семака и Романцева никак нельзя сравнивать. Всё-таки одно дело, когда ты сам готовишь команду и футболистов, другое, когда тебе их покупают", - приводит слова Колоскова Legalbet.

Сергей Семак занимает пост главного тренера петербургского "Зенита" с мая 2018 года. Под руководством данного специалисты сине-бело-голубые шесть последних сезонов подряд завоевывали золотые медали чемпионата России.

Олег Романцев был главным тренером московского "Спартака" в 1989-1995 гг. и в 1997—2003 гг. Под его руководством красно-белые в 9 раз становились чемпионами страны (один раз - во время СССР, а остальные восемь раз - после распада Советского Союза). Кроме того, Романцев в 1994—1996 гг. и в 1998—2002 гг. возглавлял сборную России по футболу.

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