"На самом деле всё просто: я подарю украшение. Надеюсь, что только после 8 Марта вы это выложите (смеётся). Украшение и всё. Такой будет подарок. И, естественно, цветы", - цитирует Ненахова "Чемпионат".
В текущем сезоне Максим Ненахов провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 28 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего защитника в 3,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 20-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками.
Защитник "Локомотива" Максим Ненахов рассказал, что подарит на 8 марта
Защитник московского "Локомотива" Максим Ненахов рассказал о выборе подарка на 8 марта.
Фото: ФК "Локомотив"