– Травма Сперцяна может повлиять на погоню "Краснодара" за чемпионством?
– В целом – да. Хотя, думаю, Кривцов, который не имел постоянного места в основном составе, может заменить его. Игра Кривцова может повлиять и на непредсказуемость атаки. Я бы сказал, что он универсальный игрок и выполняет достаточно большой объем работы и в обороне.
Эдуард Сперцян получил травму в ходе матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими "Крыльями Советов" (1:1). Восстановление игрока может занять около месяца.
Никита Кривцов выступает за "Краснодар" с августа 2021 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник в общей сложности принял участие в 24 официальных матчах (13 раз выходил в стартовом составе), забил 3 гола, отдал партнерам по команде 2 голевые передачи, получил 1 жёлтую карточку.
Источник: "ВсеПроСпорт"
Бышовец назвал футболиста "Краснодара", который может заменить Сперцяна после травмы
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал травму армянского полузащитника и капитана "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"