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Червиченко: если "Химкам" вдруг перед матчем погасили долги по зарплате, то у ЦСКА могут быть проблемы

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился своими ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ сезона-2024/25 между московским ЦСКА и подмосковными "Химками".
Фото: ФК "Химки"
"Судя по тому, как ЦСКА выглядел против "Зенита", они должны обыгрывать "Химки", но подмосковный клуб состоит из большого количества опытных игроков. Если им вдруг перед матчем погасили долги по зарплате, о которых говорят, то вполне вероятно, что у ЦСКА могут быть проблемы. Будут на опыте отбиваться, сыграют от обороны, поставят "автобус", тогда на дурака, может быть, у них получится убежать в контратаку и забить. Но объективно ЦСКА намного сильнее", - приводит слова Червиченко "Матч ТВ".

Матч между московским ЦСКА и подмосковными "Химками" в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 состоится в субботу, 8 марта. Стартовый свисток должен прозвучать в 17:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Рафаэль Шафеев.

На данный момент у "армейцы" в своём активе имеют 32 очка, которые позволяют команде сейчас располагаться на шестом месте в турнирной таблице. "Химки", в свою очередь, набрав в 19 матчах 19 очков, занимают двенадцатую строчку.

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