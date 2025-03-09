"У Марцела контракт с "Динамо". Мы его поддерживаем. Информация, связанная с Карпиным? Информация неверна", - цитирует Пивоварова "РБ Спорт".
Вчера, 8 марта, московское "Динамо" переиграло "Динамо" из Махачкалы в 20-м туре РПЛ с разгромным счетом 4:0. Бело-голубые набрали 39 очков и располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице.
Марцел Личка возглавляет московскую команду с лета 2023 года. Этой зимой в СМИ появилась информация, что экс-наставник "Ростова" Валерий Карпин может сменить чешского специалиста.
Пивоваров: у Лички контракт с "Динамо", мы его поддерживаем. Карпин? Информация неверна
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров выразил поддержку главному тренеру команды Марцелу Личке.
Фото: ФК "Динамо"