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Пивоваров: у Лички контракт с "Динамо", мы его поддерживаем. Карпин? Информация неверна

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров выразил поддержку главному тренеру команды Марцелу Личке.
Фото: ФК "Динамо"
"У Марцела контракт с "Динамо". Мы его поддерживаем. Информация, связанная с Карпиным? Информация неверна", - цитирует Пивоварова "РБ Спорт".

Вчера, 8 марта, московское "Динамо" переиграло "Динамо" из Махачкалы в 20-м туре РПЛ с разгромным счетом 4:0. Бело-голубые набрали 39 очков и располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице.

Марцел Личка возглавляет московскую команду с лета 2023 года. Этой зимой в СМИ появилась информация, что экс-наставник "Ростова" Валерий Карпин может сменить чешского специалиста.

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