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Даниил Уткин: "Краснодар" уже должен выиграть чемпионство

Полузащитник "Ахмата" Даниил Уткин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
"Считаю, что "Краснодар" уже должен выиграть чемпионство. Ментально они должны быть сильнее всех, и только тогда смогут это сделать. Сейчас я вижу, что у них есть команда. Матч с "Пари НН" я не видел, но раз "Краснодар" выиграл, значит, они молодцы. Я, конечно, болею за них", - цитирует Уткина "Чемпионат".

После 20-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 43-мя набранными очками. В 20-м туре чемпионата России команда Мурада Мусаева на выезде одержала победу над "Пари НН" со счетом 3:0, забитыми мячами отметились: Александр Черников, Жоау Батчи и Джон Кордоба.

Южанам предстоит сыграть на своем поле с грозненским "Ахматом" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Напомним, что действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит". Также петербуржцы являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.

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